Bingöl’de 1 Ruhsatsız Tabanca Bulundu

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl’de gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri tarafından bir araçta ruhsatsız bir tabanca ve ona ait mermiler bulundu. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği tarafından yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta detaylı arama yapıldı.

ŞÜPHELİ ARAÇTA TABANCA VE MERMİLER BULUNDU

Bu arama sonucunda ele geçirilen materyaller arasında 1 adet Pietro Beretta marka ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet OZK marka 7.65 milimetre dolu fişek yer aldı. Olayla ilgili olarak şahsa yönelik adli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.