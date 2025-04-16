Bingöl’de 11 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

BİNGÖL’DE DÜZENLENEN OPERASYON

Bingöl’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 11 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Bu süreçte, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

SOLHAN İLÇESİNDE YAPILAN YOL ARAMASI

Bingöl Valiliğinden gelen açıklamada, “Solhan İlçe J.K.lığı ve İsth.Ş.Md.lüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik 14 Nisan 2025 tarihinde icra edilen yol aramasında, araç içerisindeki şahısların şüpheli hareketler sergilemesi sonucu şahısların üzerinde yapılan aramada; 11 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirilmiş ve 4 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır” bilgisi yer aldı.