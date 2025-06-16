Bingöl’de 11 Tarihi Sikke Bulundu

11 SIKKENİN ELE GEÇİRİLMESİ

Bingöl’de, tarihi eser olarak değerlendirilen toplam 11 sikke güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığına karşı etkin mücadelelerine devam ediyor.

ŞÜPHELİLERİN DURDURULMASI

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaklı köyünde gerçekleştirdikleri önleyici devriye sırasında durumlarından şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Yapılan üst aramasında, bu şüphelilerin üzerinde tarihi eser niteliğinde 11 sikke bulundu. Şüpheliler hakkında yasal süreç başlatıldı.