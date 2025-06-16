Bingöl’De 11 Tarihi Sikke Ele Geçirildi

KAÇAK KAZIYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bingöl’de, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 11 sikke ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye aralıksız olarak devam ediyor.

ŞÜPHELİLER DURDURULDU

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaklı köyünde yaptıkları önleyici kolluk devriyesi sırasında durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Yapılan üst aramasında, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 11 sikke ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.