Bingöl’de 14 Göçmen Yakalandı. Tutuklamalar Gerçekleşti

YOL KONTROLÜNDE DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Bingöl’de jandarma ekipleri yol kontrol uygulamasında durdurdukları hafif ticari araçta 14 düzensiz göçmen buldu. Bu şahıslar, geri gönderme merkezine sevk edildi. Bingöl merkez ilçesi Ekinyolu yol kontrol noktasında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü işbirliğiyle faaliyet yapıldı. Jandarma, E.U.E. adlı sürücünün kullandığı Fiat Doblo marka hafif ticari aracı kontrol etmek için durdurdu.

AĞIR YASAL SÜREÇ BAŞLADI

Araçta yapılan kontrollerde 14 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu tespit edildi. Yabancıların Afganistan uyruklu olduğu belirlendi ve kaçak oldukları anlaşıldı. Cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda, araç şoförü E.U.E. ve yanında bulunan organizatör C.M.K. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli tahkikata başlanıldı. Her iki şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı ve Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yasa dışı olarak Türkiye’de bulunan 14 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Van geri gönderme merkezine teslim edildi. Bu durum, bölgede göçmen kaçakçılığına karşı yapılan çalışmaların devam ettiğini ve yetkililerin bu konuda kararlı olduğunu gösteriyor.