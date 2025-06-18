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Bingöl’de 15 Bin 300 Kök Kenevir

JANDARMA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl’ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu 15 bin 300 kök kenevir bitkisi bulundu. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde üretimi ve ticareti ile yasa dışı ekimlerin engellenmesi amacıyla düzenlediği çalışmalarda, toplamda 5 farklı noktada bu büyük miktarda kenevir bitkisi tespit etti.

ADLİ İŞLEMLERE BAŞLANDI

Ele geçirilen kenevir bitkileri imha edilirken, yapılan çalışmalar doğrultusunda savcılığın talimatıyla adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Bu tür operasyonlar, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir adım oluşturuyor.

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