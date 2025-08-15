Bingöl’de 15 Çocuk Sünnet Şöleni Gerçekleşti

TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ BİNGÖL’DE GERÇEKLEŞTİ

Bingöl’de 15 çocuk için düzenlenen toplu sünnet şöleni, kentin bir düğün salonunda yapıldı. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Şölen süresince sünnet kıyafetlerini giyinen çocuklar, Bingöl Ulu Cami’de okunan duanın ardından oyun parkında eğlenmeye başladı.

EĞLENCE VE İKRAMLAR

Çocuklara, oyun parkındaki aktivitelerin ardından hamburger ikram edildi. Palyaço gösterileri ile keyifli anlar yaşayan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı. Ayrıca, etkinlikte her çocuğa altın ve bisiklet hediye edildi. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdür Vekili Mustafa Uğur Özyaramış, bu tür organizasyonların “yardımlaşma ve dayanışma ruhunu sürdürmek” için büyük önem taşıdığını belirtti.

PROGRAMA KATILIM

Etkinliğe katılanlar arasında Bingöl İl Müftü Yardımcısı Yunus Bolluk, Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seyhan Savaş Yaraşır ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadri Mert ile birlikte aileler yer aldı. Bu toplu sünnet şöleni, toplumsal birlikteliği pekiştiren önemli bir etkinlik oldu.