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Bingöl’de 17 deprem yaşandı

Bingöl’de son 13 SAATDE 17 DEPREM MEYDANA GELDİ

Bingöl ilinde son 13 saat içinde büyüklükleri 1.2 ile 4.4 arasında değişen 17 deprem oldu. Bu depremlerin 16’sı Kiğı merkezli, biri ise Bingöl merkezli gerçekleşti. AFAD’dan alınan verilere göre, ilk deprem saat 00.58’de 2.8 büyüklüğünde, en son ise 15.32’de 2.4 büyüklüğünde meydana geldi. En yüksek büyüklük ise saat 12.26’da Yedisu merkezli 4.4 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DEPREM ÜZERİNE YAPILAN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AFAD verilerine göre bugün saat 12.26’da, merkez üssü Kiğı ilçemiz Özlüce Barajı yakınları olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, 7.02 km derinlikte gerçekleşmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rabbim beterinden korusun diyoruz” ifadelerini kullandı.

BİLGİLERİN DEVAMLI TAKİBİ

Bingöl’deki deprem durumu, yerel halk ve yetkililer tarafından sürekli olarak izleniyor. Ekipler, meydana gelen depremler ile ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ederken, olumsuz bir durum yaşanmaması için gereken önlemleri alıyor. Bingöl halkı bu süreci dikkatle gözlemliyor.

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