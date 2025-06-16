Bingöl’de 2 Şahısta 11 Sikke Bulundu

ŞAHISLARIN ŞÜPHELİ HAREKETLERİ

Bingöl’de durdurulan iki kişinin üst aramasında bakır-bronz karışımı olduğu düşünülen 11 sikke bulundu. Bingöl Jandarma Komutanlığı’nın Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize İşler Müdürlüğü ekipleri, Sancaklı köyünde yaptıkları önleyici kolluk devriyesi sırasında bu iki şahsın şüpheli davranışlar sergilediğini fark etti.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen üst aramasında bakır-bronz karışımı 11 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.