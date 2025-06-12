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Bingöl’de 2 Yankesici Yakalandı

POLİS EKİPLERİ YANKESİCİLİK YAPAN ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Bingöl’de yapılan operasyonda yankesicilik gerçekleştiren iki şüpheli yakalandı. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki çalışmalara devam ediyor.

ÇALINTI PARA VE BİLGİSAYAR OLAYI

Bu kapsamda, park halinde bulunan bir otomobilden 2 bin 50 TL çalınması ve Bingöl terminalinden bir bilgisayarın çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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