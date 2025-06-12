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Bingöl’de 2 Yankesici Yakalandı

YANKESİCİLİK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bingöl’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yankesicilik suçlamasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, kent genelinde yaptığı çalışmalarla suçluların peşine düşüyor.

ÇALINTI MALZEMELERİN BULUNMASI

Bu bağlamda, park halinde bulunan bir otomobilden 2 bin 50 TL nakit para ve Bingöl terminalinden bir bilgisayarın çalınması olaylarıyla ilgili yürütülen incelemeler sonucunda şüpheliler yakalandı. Yakalanan kişilere yönelik adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

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