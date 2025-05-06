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Bingöl’de 2 Zanlı Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

Bingöl’de jandarma ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlıyı yakaladı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması için faaliyetlerini sürdürüyor.

Yapılan operasyon kapsamında, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ile Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanma’ suçlarından toplamda 13 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan V.E. isimli zanlı ile, iki ayrı suçtan toplamda 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan diğer bir kişi yakalandı. Her iki şahıs, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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