Bingöl’de 256 Haneye Sıcak Yemek Desteği

BİNGÖL’DE SOSYAL YARDIM UYGULAMASI

Bingöl’de, Türk Kızılay ile birlikte her gün 256 hanede yaşayan toplam 1.048 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Türk Kızılay’ın iş birliğinde yürütülen Aşevi Projesi hakkında bazı detaylar paylaştı. Vali Usta, Aşevi Projesi’nin başarılı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

AŞEVİ PROJESİ’NİN DETAYLARI

2010 yılından bu yana kesintisiz ve başarılı bir şekilde süregelen proje çerçevesinde, gıda ihtiyaçlarını vakıf olarak karşıladıklarını belirten Usta, “Kuru gıda, et, tavuk, sıvı yağ ve tereyağı gibi her türlü ihtiyacımızı biz sağlıyoruz. Kızılay, bunları aşevinde gıda mühendislerimizin kontrolü altında ve hijyenik koşullarda yemek haline getirerek her gün 256 hane ile 1.048 vatandaşımıza sıcak yemek sunuyor.” şeklinde konuştu.

Bu hizmetin mübarek Ramazan ayı boyunca da kesintisiz sürdürüldüğünü aktaran Vali Usta, Ramazan’da ve yıl boyunca bu hizmet için çalışan ekibi ziyaret edip teşekkür ettiğini ifade etti. Bingöl Valiliği olarak sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olma konusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Bingöl’deki bu çaba, ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli bir destek sağlıyor.