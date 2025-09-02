Bingöl’de 45 Tarihi Eser Bulundu

BİNGÖL’DE TARİHİ ESERLERİ KORUMA ÇALIŞMALARI

Bingöl’de kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 45 sikke ele geçirildi. Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bu konuda kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

EŞYALARIN ELDE EDİLMESİ

Jandarma ekipleri, Ilıcalar beldesinde yol kenarında park halindeki bir araçta, durumundan şüphelenerek arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, 45 sikke ile birlikte 7 yüzük, 2 ok ucu, 1 kolye ucu ve 3 obje daha bulundu. Olay sonrası bir şüpheli gözaltına alındı, ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.