Bingöl’de 7 Şüpheli Yakalandı

BAŞARILI POLİS OPERASYONU

Bingöl’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, farklı suçlardan aranmakta olan toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için kesintisiz bir şekilde gayretlerini sürdürüyor.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bu kapsamda yürütülen operasyonlar sonucunda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler de dahil olmak üzere, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği bilgisi verildi.