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Bingöl’de 80 Kişi Yakalandı

BİNGÖL’DE YAPILAN OPERASYONLAR

Bingöl’de son iki hafta içinde icra edilen operasyonlarla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da ifadeye yönelik arama kaydı bulunan toplam 80 kişi gözaltına alındı. 10-24 Mart tarihleri arasında yapılan bu çalışmalarda, aranan şahısların yakalanması amaçlandı.

YAKALANAN KİŞİ SAYISI VE GELECEK OPERASYONLAR

Yapılan uygulama neticesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi ve ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 58 kişi yakalandı. Yetkililer, bu tür uygulamaların devam edeceğini belirtti.

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