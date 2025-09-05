Bingöl’de 9 kilo Esrar Bulundu

JANDARMA OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda toplamda 9 kilo 892 gram kubar esrar yakalandı. Operasyon, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yolçatı mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan kapsamlı aramada bahsedilen uyuşturucu madde bulundu. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 1 şüpheli, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.