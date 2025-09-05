Bingöl’de 9 kilo Esrar Bulundu

ESRAR YAKALAMASI

Bingöl’de gerçekleştirilen bir operasyonda, 9 kilo 892 gram esrar ele geçirdi. Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, üreten ve ticaretini yapan bireylerin yakalanmasına yönelik sürekli bir çaba gösteriliyor.

FAALİYETLER DEVAM EDİYOR

Bu çalışmalara dayanarak, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari araştırmalar sonucunda, Yolçatı köyü civarında durdurdukları araçta gerçekleştirdikleri arama neticesinde 9 kilo 892 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.