Bingöl’de Adacıkta Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

AFAD EKİPLERİ MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI KURTARDI

Bingöl’de meydana gelen olayda suların yükselmesi sonucu adacıkta kalan vatandaşlar, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Genç ilçesindeki Meşe Dalı köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Kalehan Barajı’nın kapaklarının kontrollü bir şekilde açılması ile birlikte Murat Nehri’nde su seviyesi yükseldi. Bu esnada nehir kenarında bulunan dört kişi, oluşan adacıkta mahsur kaldı.

KURTARMA OPERASYONU HIZLA GERÇEKLEŞTİ

Olayın öğrenilmesinin ardından sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Botla nehre giren ekipler, mahsur kalan dört kişiyi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden kurtardı.

İskenderun’da İnşaatta Düşme Olayı Yaşandı

İskenderun'da inşaat halindeki bir binanın boşluğuna düşen 66 yaşındaki Mehmet Ali U. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.
Kaza, Otoyol’da Meydana Geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili bariyerlere çarptı. İtfaiye, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

