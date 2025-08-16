Haberler

Bingöl’de Araç Ata Çarptı, Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANAN TRAJEDİ

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç, yola aniden çıkan bir ata çarptı. Kazanın yaşandığı sırada otomobilden yere fırlayan yolcu Abdullah Kaymaz (43) hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Hacılar köyü civarında meydana geldi.

AÇIKLAMA VE KONTROL SONUCU

F.G. yönetimindeki 34 DMN 176 plakalı hafif ticari araç, birdenbire yola çıkan sahipsiz atı görmeden çarptı. Çarpmanın etkisiyle, yan koltukta oturan Abdullah Kaymaz yola fırladı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Kaymaz’ın öldüğünü belirledi. Araç sürücüsü F.G. ise hafif yaralanarak olay yerinde tedavi edildi. At da çarpmanın etkisiyle yaşamını yitirdi. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Danimarka Başbakanı İsrail’e Yaptırımlar Arttırmak İstiyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'in başbakanının sorun yarattığını ifade ederek, Gazze'deki insani durumu eleştirdi ve yaptırımları artırma niyetini duyurdu.
Haberler

Orman Yangınına Karadan Müdahale Devam Ediyor

Gelibolu'da çıkan orman yangınına karadan müdahale eden ekipler, tahliye işlemleriyle birlikte yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Bakan yardımcısı konuyu yakından izliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.