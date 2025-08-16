Bingöl’de Araç Ata Çarptı, Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANAN TRAJEDİ

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç, yola aniden çıkan bir ata çarptı. Kazanın yaşandığı sırada otomobilden yere fırlayan yolcu Abdullah Kaymaz (43) hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Hacılar köyü civarında meydana geldi.

AÇIKLAMA VE KONTROL SONUCU

F.G. yönetimindeki 34 DMN 176 plakalı hafif ticari araç, birdenbire yola çıkan sahipsiz atı görmeden çarptı. Çarpmanın etkisiyle, yan koltukta oturan Abdullah Kaymaz yola fırladı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Kaymaz’ın öldüğünü belirledi. Araç sürücüsü F.G. ise hafif yaralanarak olay yerinde tedavi edildi. At da çarpmanın etkisiyle yaşamını yitirdi. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.