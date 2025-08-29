Haberler

Bingöl’de Araç Çarpmasıyla Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

YAŞLI ADAM YARALANDI

Bingöl’de yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki bir adam, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Bingöl- Karlıova yolu üzerindeki Toklular köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir araç, karşıya geçmeye çalışan Hasan Çalış’a çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza üzerine durumu bildirenlerin ihbarı sonucu olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olaydan sonra yapılan incelemelerin ardından Chşan Çalış’ın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Olay, yerel halk arasında kaygı yaratırken, olayla ilgili detayların ortaya çıkması bekleniyor.

