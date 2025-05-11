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Bingöl’de Araç Dereye Düştü, 7 Yaralı

KAZA SONUCU 7 KİŞİ YARALANDI

Bingöl’de bir otomobilin dereye düşmesiyle yaşanan kazada 7 kişinin yaralandığı bilgisi veriliyor. Olay, merkez Sancak yolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sürücüsü 64 KP 276 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybederek Kadran Deresi’ne düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesiyle birlikte sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı. Yaralılar, ekipler tarafından dereden çıkarılarak ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne taşındı. Jandarma ekipleri, kazanın nedenlerine dair incelemelerini olay yerinde gerçekleştirdi.

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