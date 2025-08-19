Bingöl’de Araç Kadriye’ye Çarptı

Otomobil Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Kadriye Korkulu

BİNGÖL’de yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Kadriye Korkulu, bir otomobilin çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Korkulu’nun, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ın teyzesi olduğu öğrenildi. Kaza, Saray Mahallesi Hastane Kavşağı’nda dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Kazanın Detayları ve Olay Yerine Müdahale

A.B. (52) yönetimindeki 12 ACE 654 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Korkulu’ya çarptı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ağır yaralanan Korkulu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Korkulu kurtarılamadı.

Olayla İlgili Gelişmeler

Sürücü A.B., kazanın ardından gözaltına alındı. Kadriye Korkulu’nun hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Bu üzücü durum, Bingöl’de taziyelere neden oldu.