Bingöl’de Araç Kazası Gerçekleşti

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYIŞI

Bingöl’de hafif ticari bir araç ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, 25 Ağustos akşam saatlerinde Gündoğdu Kavşağı’nda gerçekleşti. Plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ve cip, çarpışarak kazanın meydana gelmesine neden oldu.

YARALILARIN DURUMU VE HASTANEYE KALDIRILIŞI

Kaza sonrasında hafif ticari araç ters döndü ve içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi süreçlerinin ardından yaralıların taburcu edilmesi sağlandı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın yaşandığı an ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili detaylı incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

M. Batshuayi, Almanya’da Başarılı Olmadı

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Süper Lig'den Bundesliga'ya geçiş yaptı fakat başarılı olamadı. Şimdi Frankfurt'tan ayrılarak Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
U10 Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

U10 Mini Minikler Turnuvası, Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda başarıyla tamamlandı. Minik sporcular, sergiledikleri centilmenlikle büyük takdir topladı.

