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Bingöl’de Araç Şarampole Düştü, Yaralılar

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Bingöl’de bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otomobil şarampole yuvarlandı. Bu kazada iki kişi yaralandı. Olay, Bingöl-Elazığ karayolu üzerindeki Bilaloğlu mevkiinde gerçekleşti.

OLAY YERİNE GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Elde edilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle otomobil şarampole düşerek kaza meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine, 112 acil sağlık ekipleri, UMKE ve güvenlik görevlileri olay yerine yönlendirildi. Yaralanan kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

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