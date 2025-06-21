Bingöl’De Araç Yoldan Çıktı

ARAÇ YOLDAN ÇIKTI VE TAKLA ATTI

Bingöl’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir araç yoldan çıktı. Bu talihsiz olay, Ilıcalar beldesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, direksiyon kontrolünü kaybeden araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazanın etkisiyle araca binen bir kişi yola savruldu ve toplamda 2 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE YAPILDI

Kazanın meydana gelmesi üzerine olay yerine hemen 112 acil sağlık hizmetleri, UMKE ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.