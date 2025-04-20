Bingöl’de Araçlar Çarpıştı, İki Yaralı

KAZA DETAYLARI

Bingöl’de yaşanan bir kazada, bir otomobil ile sürücü kursuna ait eğitim aracı çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde Bingöl Genç karayolu üzerindeki Çayağzı mevkiinde gerçekleşti.

KAZA ANI VE GELİŞMELER

A.K. idaresindeki 23 HV 255 plakalı otomobil, sürücü adayı Y.İ. tarafından kullanılan 12 DA 500 plakalı kurs aracıyla çarpıştı. Kazada iki kişinin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın meydana geldiği an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kurs aracının sola dönüş yaptığı sırada arkadan gelen otomobilin çarpması görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.