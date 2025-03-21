Bingöl’de Aranan 8 Şüpheli Yakalandı

BİNGÖL’DE YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Bingöl’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyon sonucunda aranması bulunan 8 şüpheli ele geçiriliyor. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, farklı suçlardan aranan bu kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtiliyor. Yetkililer, güvenlik stratejilerinin etkinliğini artırarak ilçedeki asayişin sağlanması için çalışmalara devam ediyor.