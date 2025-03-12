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Bingöl’de Aranan Zanlılar Yakalandı

BİNGÖL’DE YAKALAMALAR DEVAM EDİYOR

Bingöl’de, üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı ve farklı suçlardan aranan iki şüpheli yakalandı. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş cezası olan şahısların tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, “Kasten Yaralama” suçundan 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Aynı zamanda, “Mala Zarar Verme” ve “Hakaret” suçlarından aranan iki şüphelinin de yakalanarak adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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