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Bingöl’de Arı Kovanı Çalan Şüpheli Yakalandı

BİNGÖL’DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Bingöl’de, kovan çalan bir hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince ele geçirildi. 23 Mart tarihinde, Bingöl merkeze bağlı Göltepe köyünde bir vatandaşın 3 arı kovanı, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

JANDARMA TEKNİK ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

Jandarma, hırsızlık olayına karışan şahısları belirlemek amacıyla detaylı bir teknik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalandı.

ÇALINAN KOVANLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen çalınan arı kovanları, sahibi olan vatandaşa teslim edildi.

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