Bingöl’de Asayiş Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı

BİNGÖL’DE GERÇEKLEŞEN ASAYİŞ OPERASYONU

Bingöl merkez ile Genç ilçesinde çeşitli asayiş suçlarına karışan 7 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Bu kapsamda, Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Beşyol mevkii ve Bahçelievler Mahallesi’nde silahla ateş etme, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme olaylarına dair Asayiş Şube Müdürlüğünce operasyon gerçekleştirdi.

ARAMA VE YAKALAMA TALEPLERİ

Yürütülen operasyonlar sırasında yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Toplamda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.