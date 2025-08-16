Bingöl’de Ata Çarpan Araçta Kişi Öldü

HAFİF TİCARİ ARAÇ, ATA ÇARPTI

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen olayda, hafif ticari araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti. F.G. yönetimindeki 34 DMN 176 plakalı hafif ticari araç, Karlıova-Bingöl kara yolunun Sudurağı köyü civarında ağaçlık alandan aniden çıkan bir ata çarptı.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada, araçtaki A.K. ağır yaralandı. Hızla ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, kazada hafif ticari aracın çarptığı at da yaşamını yitirdi.