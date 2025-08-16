Bingöl’de Ata Çarptı, 1 Öldü

KAZA SONUCUNDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bingöl’de bir hafif ticari aracın ata çarpması sonucunda bir kişi yaşamını yitiriyor, bir kişi ise yaralanıyor. Kaza, Bingöl-Karlıova kara yolunda gerçekleşiyor. Alınan bilgilere göre, hafif ticari araç yola aniden çıkan bir ata çarpıyor. Kazada at telef oluyor ve iki kişide yaralanıyor. Biri ağır yaralı olan yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ve jandarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye götürülen şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemiyor. Jandarma ekipleri, olay mahallinde detaylı bir inceleme gerçekleştiriyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın duyulmasının ardından, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk ediliyor. Yaralılar, acil durum ambulanslarıyla hastaneye taşınıyor. Hastane süreci içerisinde ağır yaralı durumda olan kişinin kurtarılamadığı bildiriliyor. Jandarma ekipleri, olayla ilgili gerekli incelemeleri yaparak, kazanın nedenleri üzerinde duruyor.