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Bingöl’de Baba-Çocuk Doğa Kampı Düzenlendi

BABA-ÇOCUK DOĞA KAMPI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla Bingöl’ün Adaklı ilçesinde “Baba-Çocuk Doğa Kampı” etkinliğini hayata geçirdi. Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğünün organizasyonuyla, çocuklar babalarıyla birlikte Gökçeli köyünde, yaklaşık 1600 rakımda bulunan Gölbaşı Gölü’nde düzenlenen kampa katıldı.

KATILIMCILAR KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİ

Etkinliğe annelerin de dâhil olduğu katılımcılar, kar ve yağmur sularıyla oluşan gölün çevresinde yürüyüş yaptı ve muhteşem manzaranın tadını çıkardı. İp atlama oyunu ile eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte yakılan kamp ateşi etrafında bir araya gelerek hoş sohbetler eşliğinde zaman geçirdi. Bingöl DKMP Müdürü Erkan Davran’ın da katılım gösterdiği bu özel etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de destek verdi.

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