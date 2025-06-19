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Bingöl’de Baba Ve Kızı Çöp Topladı

ÖĞRETMEN VE KIZINDAN DUYARLI DAVRANIŞ

Bingöl’de bir öğretmen ve kızı, mesire alanındaki çöpleri toplama çalışması gerçekleştirdi. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Bingöl İl Temsilciliği, bu olay hakkında bilgi verdi. Özel bir okulda öğretmen olarak görev yapan Mahsun Bilmez, 8 yaşındaki kızı Elif Mira Bilmez ile birlikte Gülbahar Barajı’ndaki piknik alanındaki atıkları topladı.

FARKINDALIK YARATMAK AMACIYLA

TEMA Vakfı Bingöl Temsilcisi Saim Çakar, baba ve kızıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çakar, “Bu çalışmalarını bir görev ya da zorunluluk olarak değil, tamamen vicdanlarının sesi ve kalplerinin çağrısı olarak görüyorlar” dedi. Aynı zamanda baba ve kızın sadece çöp toplamakla kalmadığını, farkındalık yarattıklarını da belirtti. Çakar, “Örnek davranışlarından dolayı gönüllü baba ve kızımızı tebrik ediyorum. Doğaya sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu” ifadelerini kullandı.

GELECEK NESİLLERE TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKMAK

Çakar, Gülbahar Barajı gibi doğal güzellikleri korumanın, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmanın önemini vurguladı. Bu tür gönüllü hareketlerin kıymetli olduğunu dile getiren Çakar, “Gönüllülerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

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