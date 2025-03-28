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Bingöl’de Bayramda Dron Destekli Trafik Denetimi

DRON DESTEKLİ DENETİMLER

Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinin Bölge Müdürlüğü tarafından bayram süresince dron destekli denetim yapılacak. Bayram tatili döneminde trafik güvenliğini artırmak ve olası kazaları önlemek hedefiyle Bingöl Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ve trafik ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

HIZLI MÜDAHALE İÇİN GÖREV BAŞINDALAR

Trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutarak bayram boyunca 7 gün 24 saat görevde bulunacak. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşıldığında anında müdahale etme yeteneğine sahip olacaklar. Yetkililer, sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuyor.

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