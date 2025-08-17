Bingöl’de Çarpışan İki Araçta Yaralı

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI, 11 KİŞİ YARALANDI

Bingöl’de akşam saatlerinde meydana gelen kazada, çarpışan iki hafif ticari araçtaki 11 kişi yaralandı. Olay, Bingöl-Elazığ karayolu üzerindeki Yolçatı köyü yakınlarında gerçekleşti. C.Ö. yönetimindeki 07 TDN 67 plakalı hafif ticari aracın, Ş.T. idaresindeki 16 AKF 021 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu kaza oluştu.

KAZA SONUCUNDA BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, 07 TDN 67 plakalı araç ters döndü. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Her iki araçta bulunan 11 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.