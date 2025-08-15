Bingöl’de Çocuk Boğuldu, Hastanede Yaşamını Yitirdi

TERMODAKİ ÜZÜCÜ OLAY

Bingöl’de bir termal tatil tesisinin havuzunda meydana gelen trajik olayda, 7 yaşındaki E.V’nin boğulması tüm bölgeyi sarstı. Ilıcalar beldesindeki tesisin havuzunda çocuğun hareketsiz bir şekilde bulunduğunu fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

MÜDAHALE GECİKMEDİ

İhbar üzerine acil sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Sudan çıkarılan çocuk, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen E.V. yaşamını yitirdi. Bu olay, bölgede büyük bir yas havası yarattı.