Haberler

Bingöl’de Çocuk Boğuldu, Hastanede Yaşamını Yitirdi

TERMODAKİ ÜZÜCÜ OLAY

Bingöl’de bir termal tatil tesisinin havuzunda meydana gelen trajik olayda, 7 yaşındaki E.V’nin boğulması tüm bölgeyi sarstı. Ilıcalar beldesindeki tesisin havuzunda çocuğun hareketsiz bir şekilde bulunduğunu fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

MÜDAHALE GECİKMEDİ

İhbar üzerine acil sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Sudan çıkarılan çocuk, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen E.V. yaşamını yitirdi. Bu olay, bölgede büyük bir yas havası yarattı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da “Daltonlar” Suç Örgütünün Soruşturması Tamamlandı

İstanbul'da "Daltonlar" suç örgütüne yönelik soruşturma sonuçlandı. 105 şüpheli için hazırlanan iddianamede, 7 kişi için ağırlaştırılmış müebbet ve yüksek adli para cezası istendi.
Haberler

Sivas Belediyesi’nden Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Sivas Belediyesi, "Zulme Karşı Susmayacağız" etkinliği kapsamında Filistin ve Doğu Türkistan'a destek vermek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.