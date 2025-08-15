Haberler

Bingöl’de Çocuk Havuzda Boğuldu

ÖLÜM EŞİĞİ

Bingöl’de 7 yaşındaki bir çocuk, bir termal tesisin havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Olay, Ilıcalar beldesindeki bir termal tesiste gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, havuzda hareketsiz yatan 7 yaşındaki E.V’yi gören çevredeki kişiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi. E.V, sudan çıkarılarak ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe, Göztepe’ye Konuk Olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e gitti. Taraftarlar, havaalanında oyunculara destek vermeyi ihmal etmedi. Maç yarın akşam yapılacak.
Haberler

Antalya’da Arazöz Devrildi, İki Yaralı

Antalya'da orman yangını ihbarıyla hareket eden arazöz devrildi. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye yetiştirildi. Yaralıların sağlık durumu stabil.

Daha Fazlası!

