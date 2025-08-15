Bingöl’de Çocuk Havuzda Boğuldu

ÖLÜM EŞİĞİ

Bingöl’de 7 yaşındaki bir çocuk, bir termal tesisin havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Olay, Ilıcalar beldesindeki bir termal tesiste gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, havuzda hareketsiz yatan 7 yaşındaki E.V’yi gören çevredeki kişiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi. E.V, sudan çıkarılarak ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.