Bingöl’de Dilenci Operasyonu Yapıldı

DİLENCİ OPERASYONU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bingöl’de zabıta ekipleri, dilencilik faaliyetlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda, özellikle camilerin önleri ve yoğun insan trafiği olan bölgelerde faaliyet gösteren dilenciler tek tek durduruldu.

Yapılan çalışmalarda, ekipler tarafından yapılan aramalarda duygu istismarı yapan bazı dilenciler yakalandı. Yakalanan bir dilencinin üzerinden 5 bin 241 lira çıktığı bildirildi. Yetkililer, dilencinin durumu hakkında işlem yapıldığını açıkladı.