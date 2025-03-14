Bingöl’de Dokuz Proje IPARD III’e Hak Kazandı

PROJELERİN HAK KAZANMASI

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, IPARD III programı çerçevesinde “arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi” alanında 9 projenin sözleşmeye hak kazandığını duyurdu. Vali Usta, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bingöl Valisi olarak geldikleri andan itibaren kadınların ekonominin yanı sıra yaşamın çeşitli alanlarında aktif olmalarına destek sağladıklarını belirtti.

KADIN PROJE YÖNETİCİLERİ

Son açıklanan IPARD sonuçlarının bu çabanın bir yansıması olduğunu ifade eden Vali Usta, “Son açıklanan IPARD sonuçlarıyla bu çabamız sonuç verdi ve kadınlarımızın yöneticisi olduğu 9 projemiz listede yer buldu” şeklinde konuştu. Bingöl’de toplamda 8 milyon 905 bin 314,44 lira tutarında harcama yatırımını içeren projelerin 5 milyon 884 bin 362,07 lira hibe ile destekleneceği belirtildi. Hibe desteği almaya hak kazanan projelerin, “Bingöl balı” markası için daha büyük hedefler sunacağına inandığını dile getirdi.

Vali Usta, arıcılar birliğindeki tüm üyeleri ve 9’unun kadın olduğu proje uygulayıcılarını başarılarından dolayı tebrik etti. Diğer kadınlara da bu projelerin cesaret ve örnek olmasını umduğunu aktardı.