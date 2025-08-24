Haberler

Bingöl’de Dolandırıcılara Yönelik Operasyon Yapıldı

ÇAPAKÇUR OPERASYONU NEDENİYLE ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Bingöl’de gerçekleştirilen Çapakçur Operasyonu, polis ekipleri tarafından dolandırıcılara yönelik yapılan kapsamlı bir çalışma sonucunda 4 şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü yürütülen çalışmada, şüpheli şahısların internet üzerinden “Oto Yedek Parça” arayışında olan vatandaşları hedef alarak yüksek meblağda haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE ŞÜPHELİ İŞLEMLER

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan 5 aylık analizlerde, şüphelilerin hesapları arasında Asayiş Daire Başkanlığı’nın Analiz ve MASAK verilerine göre 4 milyon 660 bin TL’lik şüpheli işlem hacmi olduğu tespit edildi. Bu bulgular ışığında Bingöl’den İstanbul ve Kırklareli’ne 12 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheli şahısların kullanmış olduğu çok sayıda telefon, sim kart, IBAN numaraları ve dolandırıcılık olaylarının detaylarının yazılı olduğu not defterleriyle birlikte yakalandıkları kaydedildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla bırakıldı ve 1 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

