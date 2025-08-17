Bingöl’de Dört Vatandaş Zehirlendi

ZEHİRLENME OLAYI

Bingöl’de meydana gelen yiyecek zehirlenmesi vakası, 4 vatandaşın hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, olay Genç ilçesinde bulunan Geyikdere köyünde gerçekleşti. Burada yiyecek zehirlenmesi şüphesi ile 4 kişi için acil yardım ekipleri harekete geçti.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Ulaşımın zorlu olduğu kırsal alanda, 112 acil servis ekipleri köye kara yoluyla erişim sağladı ve hastalara ilk müdahalelerini yaptı. Hastaların hızlı bir şekilde hastaneye ulaşımının sağlanması için Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopterle tahliye işlemi yapıldı.

NAKİL İŞLEMİ

Bu süreçte hastalar, havadan alınarak Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olay, yetkililer tarafından dikkatle takip ediliyor.