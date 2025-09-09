Bingöl’de Ekipler Bilgilendirme Yaptı

POLİS EKİPLERİ DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK KONULARINDA BİLGİLENDİRİYOR

Bingöl’de, polis ekipleri tarafından düzenlenen bir çalışmada, vatandaşlar dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendiriliyor. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde çeşitli faaliyetlerini sürdürüyor.

ESNAF, VATANDAŞ VE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ

Bu kapsamda ekipler, esnaf, vatandaş ve öğrencileri bilişim yoluyla dolandırıcılık, siber güvenlik ve hırsızlık konularında detaylı bir şekilde bilgilendiriyor. Elde edilen bilgilerle toplumun bu tür suçlara karşı daha dikkatli olması sağlanmaya çalışılıyor.