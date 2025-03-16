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Bingöl’de Esrar Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

POLİS OPERASYONUNDA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl’de yapılan operasyon kapsamında, polis ekipleri tarafından esrar maddesi yakalandı. Yapılan çalışmalarda 41,32 gram esrar maddesi ele geçirildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, “Bingöl Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaları neticesinde; 41,32 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli 1 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş olup, şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

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