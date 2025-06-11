Bingöl’de Etiketsiz Yoğurt ve Peynir Ele Geçirildi

DENETİM SONUCUNDA YASADIŞI ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl’de, gıda toptancısında çalışanlar, yapılan denetim sırasında görevli personele tehdit ve hakarette bulunarak engel olmaya çalıştı. Bu durumun ardından, polis eşliğinde gerçekleştirilen kontrollerde etiketsiz 1 ton 700 kilo yoğurt ile tarihi geçmiş 100 kilo peynir ele geçirildi. İş yeri sahibine toplamda 126 bin TL ceza uygulandı.

KONTROL VE TEHDİTLERİN SONU

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Fuzuli Caddesi üzerindeki gıda toptancısında denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, yoğurt ve peynir ürünlerinde son tüketim tarihleri silinmiş olarak bulundu. İş yeri çalışanlarının görevli personele müdahale etmesi ve tehditlerde bulunması üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Polis gözetiminde yapılan detaylı kontroller sonucunda, köy yoğurdu olarak sunulan 1 ton 700 kilo etiketsiz yoğurdun merdiven altı üretim yapıldığı belirlendi. Ayrıca, ele geçirilen 100 kilo peynirin son tüketim tarihinin geçtiği tespit edildi. El konulan ürünler, Bingöl Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere kamyona yüklendi. Gıda toptancısına, 5996 sayılı kanun gereği 126 bin TL idari para cezası kesildi. İş yeri hakkında ekiplerin savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.