Bingöl’de Feci Kaza: 7 Yaralı

KAZA DETAYLARI ARAŞTIRILIYOR

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumu ağır olarak belirlendi. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Kanitaht Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Plakaları henüz tespit edilemeyen bir pikap ile diğer araç çarpıştığı bildirildi. Olay sonrası yaralananlar arasında N.B., A.G., R.P., M.A., S.T., M.T. ve Ş.T. yer alıyor.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak, olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla önce Karlıova Devlet Hastanesi’ne, ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.