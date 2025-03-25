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Bingöl’de Freni Patlayan Araç Kazası

OTOBÜS KAZASI VE YARALILAR

Bingöl’de çiriş otu toplamak üzere yola çıkan kişileri taşıyan aracın freni patladı. Bu sırada araç takla atarak kaza yaptı ve sonucunda 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananları hastaneye götüren ambulans, başka bir araçla çarpıştı. Kaza Bingöl merkez Ilıcalar beldesinde yaşandı.

OLAY ANINDAKİ DETAYLAR

Edinilen bilgilere göre, çiriş otu toplamak için yaylaya giden 4 arkadaşın bulunduğu aracın dönüş yolunda freni patladı. Sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda otomobil takla attı. Kazada, araçta bulunan 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

AMBULANS ÇARPISINI YARALILAR İÇİN YENİ BİR TEHLİKE

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırma sürecinde ambulans, başka bir araçla çarpıştı. Yaralılar, durumu kötüleşmemesi için olay yerine gelen başka bir ambulansa nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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