Bingöl’de Gıda Toptancısı Denetlendi

TEHDİT VE HAKARETLE ENGELLEMELER

Bingöl’de bir gıda toptancısında çalışanların, denetim görevlilerini tehdit ederek engellemesi üzerine, polis eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde, 1 ton 700 kilo etiketsiz yoğurt ve tarihi geçmiş 100 kilo peynir ele geçirildi. İş yeri sahibine 126 bin TL ceza kesildi.

DENETİM SONUCUNDA TESPİTLER

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Fuzuli Caddesi’ndeki gıda toptancısında denetim gerçekleştirdi. Bu denetim sırasında, yoğurt ve çeşitli peynirlerin son tüketim tarihlerinin silindiği ortaya çıktı. İş yeri çalışanları, denetim ekiplerine izin vermemesi ve tehditlerde bulunması üzerine, olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

İMHA EDİLEN GIDA ÜRÜNLERİ

Polis gözetiminde yapılan detaylı incelemelerde, köy yoğurdu olarak satılan 1 ton 700 kilo etiketsiz yoğurdun merdiven altı üretim olduğu ve 100 kilo peynirin son tüketim tarihinin geçtiği tespit edildi. El konulan yoğurt ve peynirler, Bingöl Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere kamyona yüklendi. Toptancıya, 5996 sayılı kanun çerçevesinde 126 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, denetim ekiplerinin iş yeri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı da bilgisi edinildi.