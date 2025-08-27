Bingöl’de Hapis Cezalı Zanlı Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİNDEN YAKALAMA OPERASYONU

Bingöl’de jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda, hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlıyı ele geçirdi. Bingöl Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerimizce, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma’ suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

EMNİYET ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Açıklamada ayrıca, emniyetin asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı. Bu durum, suçla mücadelede kararlılığın sürdüğünü gösteriyor.